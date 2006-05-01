ВАЖНО:Выборы 2019
» » MamaRika призналась, как отпраздновала день рождения
Раздел: Культура  
0

MamaRika призналась, как отпраздновала день рождения

MamaRika призналась, как отпраздновала день рождения MamaRika рассказала какой подарок приготовил ее жених Сергей Середа.

Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, 13 апреля отпраздновала свое 30-летие. По словам звезды, она отгуляла день рождения в кругу друзей и коллег.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Анастасия добавила, что не любит шумно праздновать дни рождения.

Я собрала собственно весь свой рабочий коллектив, хотела сделать такой себе тимбилдинг. Почему-то не люблю громко праздновать. Хочу слышать разговор, видеть глаза и дышать свежим воздухом. Это уже, наверное, старость,– призналась артистка.

Кроме того, MamaRika рассказала какой подарок приготовил ее жених Сергей Середа.

Читайте также: Моника Беллуччи отпраздновала свой день рождения в Париже

"Он сказал "зая, вот что ты хочешь себе купить, то и покупай. Ты знаешь, где у нас лежат деньги". Я, честно говоря, еще не определилась. Возможно это будет машина, свадебное путешествие или новый клип", – отметила певица.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: MamaRika, день рождения

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:22 » Автор: Эдгар Букмирза
     232
     0


Оставьте свой комментарий

наверх