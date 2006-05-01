Раздел: Культура
MamaRika призналась, как отпраздновала день рождения
MamaRika рассказала какой подарок приготовил ее жених Сергей Середа.
Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, 13 апреля отпраздновала свое 30-летие. По словам звезды, она отгуляла день рождения в кругу друзей и коллег.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Анастасия добавила, что не любит шумно праздновать дни рождения.
Я собрала собственно весь свой рабочий коллектив, хотела сделать такой себе тимбилдинг. Почему-то не люблю громко праздновать. Хочу слышать разговор, видеть глаза и дышать свежим воздухом. Это уже, наверное, старость,– призналась артистка.
Кроме того, MamaRika рассказала какой подарок приготовил ее жених Сергей Середа.
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"Он сказал "зая, вот что ты хочешь себе купить, то и покупай. Ты знаешь, где у нас лежат деньги". Я, честно говоря, еще не определилась. Возможно это будет машина, свадебное путешествие или новый клип", – отметила певица.
Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, 13 апреля отпраздновала свое 30-летие. По словам звезды, она отгуляла день рождения в кругу друзей и коллег.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Анастасия добавила, что не любит шумно праздновать дни рождения.
Я собрала собственно весь свой рабочий коллектив, хотела сделать такой себе тимбилдинг. Почему-то не люблю громко праздновать. Хочу слышать разговор, видеть глаза и дышать свежим воздухом. Это уже, наверное, старость,– призналась артистка.
Кроме того, MamaRika рассказала какой подарок приготовил ее жених Сергей Середа.
Читайте также: Моника Беллуччи отпраздновала свой день рождения в Париже
"Он сказал "зая, вот что ты хочешь себе купить, то и покупай. Ты знаешь, где у нас лежат деньги". Я, честно говоря, еще не определилась. Возможно это будет машина, свадебное путешествие или новый клип", – отметила певица.
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