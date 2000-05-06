Раздел: Культура
Легендарный костюм из "Звездных войн" уйдет с молотка
Оценочная стоимость лота превышает миллион долларов.
Оригинальный костюм героя «Звездных войн» Дарта Вейдера будет выставлен на аукционе 14 мая в американском городе Лос-Анджелес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Сейчас эксперты оценивают полную стоимость костюма от $1 до $2 млн. Комплект состоит из 17 частей.
«Дарт Вейдер - один из наиболее узнаваемых и бесславных персонажей в истории кино. Мы рады предложить этот редкий костюм на продажу», - отмечают организаторы аукциона.
Читайте также: Мишель Андраде рассказала о своих планах на будущую свадьбу
Костюм Дарта Вейдера создавался для пятого эпизода фильма «Империя наносит ответный удар».
Оригинальный костюм героя «Звездных войн» Дарта Вейдера будет выставлен на аукционе 14 мая в американском городе Лос-Анджелес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Сейчас эксперты оценивают полную стоимость костюма от $1 до $2 млн. Комплект состоит из 17 частей.
«Дарт Вейдер - один из наиболее узнаваемых и бесславных персонажей в истории кино. Мы рады предложить этот редкий костюм на продажу», - отмечают организаторы аукциона.
Читайте также: Мишель Андраде рассказала о своих планах на будущую свадьбу
Костюм Дарта Вейдера создавался для пятого эпизода фильма «Империя наносит ответный удар».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий