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Раздел: Культура  
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Легендарный костюм из "Звездных войн" уйдет с молотка

Легендарный костюм из "Звездных войн" уйдет с молотка Оценочная стоимость лота превышает миллион долларов.

Оригинальный костюм героя «Звездных войн» Дарта Вейдера будет выставлен на аукционе 14 мая в американском городе Лос-Анджелес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Сейчас эксперты оценивают полную стоимость костюма от $1 до $2 млн. Комплект состоит из 17 частей.

«Дарт Вейдер - один из наиболее узнаваемых и бесславных персонажей в истории кино. Мы рады предложить этот редкий костюм на продажу», - отмечают организаторы аукциона.

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Костюм Дарта Вейдера создавался для пятого эпизода фильма «Империя наносит ответный удар».
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 Теги: Дарт Вейдер, костюм, аукцион

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