Раздел: Культура
Оля Полякова поделилась пляжным фото из отпуска
Певица опубликовала снимок в социальной сети.
Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась точеной фигурой на отдыхе. Ее визитная карточка - длинные и стройные ноги, за которыми ходят с ума миллионы поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Известно, что на днях певица отправилась на отдых к морскому побережью. Фотокадрами с отдыха она уже успела поделиться с фанатами.
"Шикарная", "Секс", "Одни ноги) Так вот, что значит, "от ушей")) (в хорошем смысле)", "Я вообще не представляю как может существовать такой шикарной форме, это действительно заслуживает огромного уважения, просто блеск", "Барби для взрослых)))", "Оочень !! Что-то вы, Оленька, похудела после стольких концертов. Стройняшка !! Фигура огонь", "Класс !! вы шикарная !!!)) и еще и МАМА с такой фигурой !!!)))", "Нельзя быть красивой такой", "О, эти ноги!", "Какие ноги! Королева!"
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"А мне Ваши ноги нравятся. Они у Вас мего длинные! Под такие ноги вся одежда подходит на Вас что ни одень все красиво будет выглядеть. Ну не только ноги конечно. Вы и сама красивая и фигура, но ноги такие бывают крайне редко, очень длинные. Как говорят ноги от ушей", - пишут в сети.
Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась точеной фигурой на отдыхе. Ее визитная карточка - длинные и стройные ноги, за которыми ходят с ума миллионы поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Известно, что на днях певица отправилась на отдых к морскому побережью. Фотокадрами с отдыха она уже успела поделиться с фанатами.
"Шикарная", "Секс", "Одни ноги) Так вот, что значит, "от ушей")) (в хорошем смысле)", "Я вообще не представляю как может существовать такой шикарной форме, это действительно заслуживает огромного уважения, просто блеск", "Барби для взрослых)))", "Оочень !! Что-то вы, Оленька, похудела после стольких концертов. Стройняшка !! Фигура огонь", "Класс !! вы шикарная !!!)) и еще и МАМА с такой фигурой !!!)))", "Нельзя быть красивой такой", "О, эти ноги!", "Какие ноги! Королева!"
Читайте также: Кендалл Дженнер собралась избавиться от длинных волос
"А мне Ваши ноги нравятся. Они у Вас мего длинные! Под такие ноги вся одежда подходит на Вас что ни одень все красиво будет выглядеть. Ну не только ноги конечно. Вы и сама красивая и фигура, но ноги такие бывают крайне редко, очень длинные. Как говорят ноги от ушей", - пишут в сети.
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