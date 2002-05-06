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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория вышла на красную дорожку в слишком коротком платье

Ева Лонгория вышла на красную дорожку в слишком коротком платье Поклонники неоднозначно оценили откровенный наряд.

Счастливая мама 10-месячного сына, Ева Лонгория, вернула «добеременную» фигуру и, кажется, теперь выглядит еще более стройной, нежели перед планированием первенца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В этом актрисе помогли изнурительные силовые тренировки и диета с минимальным содержанием углеводов.

Похудевшая, загорелая Лонгория появилась на церемонии Billboard Music Awards, где буквально сразила всех своими точеными ногами и тонкой талией.

Видимо, Еве так хотелось показать результаты своих трудов в зале, что она не слишком критично оценила длину своего наряда: при определенных ракурсах оно позволяло разглядеть не только бедра звезды, но и ее нижнее белье.

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Несмотря на конфуз, Лонгория продолжает делиться снимками с церемонии и, кажется, совершенно не комплексует по поводу случившегося.

Ева Лонгория вышла на красную дорожку в слишком коротком платье
Ева Лонгория вышла на красную дорожку в слишком коротком платье
Ева Лонгория вышла на красную дорожку в слишком коротком платье
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 Теги: Ева Лонгория, платье, фото

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