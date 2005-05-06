Раздел: Культура
Кайли Дженнер сфотографировалась в новом стильном образе
Звезда посетила pre-party Met Gala.
21-летняя звезда реалити-шоу и beauty-магнат посетила закрытый ужин в честь грядущего светского события - бала Met Gala, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В сети Кайли сама поделилась образом на вечер - пиджак с объемными плечами в духе сериала «Династия» дополнили самые необычные брюки сезона.
Модель, будто сплетенная из драгоценной сетки и украшенная россыпью камней, скорее походит на ювелирный аксессуар, нежели на предмет гардероба. Впрочем, не стоит думать, что откровенная сетка - исключительно звездная прерогатива, напротив, это главный тренд сезона весна-лето.
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После такого выхода сложно вообразить, в каком провокационном наряде Дженнер появится на красной дорожке вечером 6 мая! Учитывая тот факт, что темой бала в этом году стал экстравагантный стиль кэмп. С нетерпением ждем церемонии, которая обещает стать сенсационной!
21-летняя звезда реалити-шоу и beauty-магнат посетила закрытый ужин в честь грядущего светского события - бала Met Gala, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В сети Кайли сама поделилась образом на вечер - пиджак с объемными плечами в духе сериала «Династия» дополнили самые необычные брюки сезона.
Модель, будто сплетенная из драгоценной сетки и украшенная россыпью камней, скорее походит на ювелирный аксессуар, нежели на предмет гардероба. Впрочем, не стоит думать, что откровенная сетка - исключительно звездная прерогатива, напротив, это главный тренд сезона весна-лето.
Читайте также: Ева Лонгория вышла на красную дорожку в слишком коротком платье
После такого выхода сложно вообразить, в каком провокационном наряде Дженнер появится на красной дорожке вечером 6 мая! Учитывая тот факт, что темой бала в этом году стал экстравагантный стиль кэмп. С нетерпением ждем церемонии, которая обещает стать сенсационной!
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