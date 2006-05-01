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Раздел: Культура  
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Кайли Дженнер показалась в прозрачных штанах из бриллиантов

Кайли Дженнер показалась в прозрачных штанах из бриллиантов 21-летняя звезда реалити-шоу и beauty-магнат посетила закрытый ужин в честь грядущего светского события - бала Met Gala.

В сети Кайли сама поделилась образом на вечер - пиджак с объемными плечами в духе сериала «Династия» дополнили самые необычные брюки сезона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Модель, будто сплетенная из драгоценной сетки и украшенная россыпью камней, скорее походит на ювелирный аксессуар, нежели на предмет гардероба. Впрочем, не стоит думать, что откровенная сетка - исключительно звездная прерогатива, напротив, это главный тренд сезона весна-лето.

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После такого выхода сложно вообразить, в каком провокационном наряде Дженнер появится на красной дорожке вечером 6 мая! Учитывая тот факт, что темой бала в этом году стал экстравагантный стиль кэмп. С нетерпением ждем церемонии, которая обещает стать сенсационной!

Кайли Дженнер показалась в прозрачных штанах из бриллиантов
Кайли Дженнер показалась в прозрачных штанах из бриллиантов
Кайли Дженнер показалась в прозрачных штанах из бриллиантов
Кайли Дженнер показалась в прозрачных штанах из бриллиантов
Кайли Дженнер показалась в прозрачных штанах из бриллиантов
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 Теги: Кайли Дженнер, наряд

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Сегодня, 09:40 » Автор: Леся Сайко
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