Раздел: Культура
Ани Лорак нарвалась на критику из-за нового селфи
"Диву" часто критикуют за то, что она позирует, выпячивая губы, что портит ее внешность.
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Снимок опубликован на странице опальной артистки в Instagram в stories. В кадре звезда позирует в повседневном образе. Видно, что на ней черная толстовка.
Странно, но певица предпочла неброский макияж: стрелки на глазах, тональная основа, аккуратно уложенные брови и ненакрашенные губы, которые Ани Лорак привычно надула "уточкой".
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Отметим, что "диву" часто критикуют за то, что она позирует, выпячивая губы, что портит ее внешность.
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Снимок опубликован на странице опальной артистки в Instagram в stories. В кадре звезда позирует в повседневном образе. Видно, что на ней черная толстовка.
Странно, но певица предпочла неброский макияж: стрелки на глазах, тональная основа, аккуратно уложенные брови и ненакрашенные губы, которые Ани Лорак привычно надула "уточкой".
Читайте также: Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на публике в платье "Золушки"
Отметим, что "диву" часто критикуют за то, что она позирует, выпячивая губы, что портит ее внешность.
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