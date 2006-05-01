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Раздел: Культура  
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Ани Лорак нарвалась на критику из-за нового селфи

Ани Лорак нарвалась на критику из-за нового селфи"Диву" часто критикуют за то, что она позирует, выпячивая губы, что портит ее внешность.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Снимок опубликован на странице опальной артистки в Instagram в stories. В кадре звезда позирует в повседневном образе. Видно, что на ней черная толстовка.

Странно, но певица предпочла неброский макияж: стрелки на глазах, тональная основа, аккуратно уложенные брови и ненакрашенные губы, которые Ани Лорак привычно надула "уточкой".

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Отметим, что "диву" часто критикуют за то, что она позирует, выпячивая губы, что портит ее внешность.

Ани Лорак нарвалась на критику из-за нового селфи
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 Теги: Ани Лорак, критика

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