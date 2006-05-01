Раздел: Культура
Белла Хадид появилась на публике в "газете"
Почему брюки Беллы Хадид обсуждает весь мир.
В чем модель приехала на примерку накануне Met Gala, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Вечно жизнерадостная Белла Хадид вновь оказалась в эпицентре fashion-внимания. Модель буквально светилась от счастья во время легкой «пробежки» от отеля до машины перед примеркой наряда на Met Gala. Белый обтягивающий топ, пара простых солнечных очков... Казалось, что речь идет о привычном, базовом гардеробе звезды.
Если бы не ее брюки, которые моментально приковали к себе внимание публики. Белоснежные джинсы Miaou, с высокой посадкой и пуговицами, украшал плотный «газетный» принт. Интересно, из каких публикаций был составлен рисунок? И, возможно, на брюки (где-то в области колен) попали заметки о самой Белле?
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К расслабленному авангардному образу Хадид прибавила классические черные мартинсы, на которых буквально помешались все современные супермодели.
В чем модель приехала на примерку накануне Met Gala, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Вечно жизнерадостная Белла Хадид вновь оказалась в эпицентре fashion-внимания. Модель буквально светилась от счастья во время легкой «пробежки» от отеля до машины перед примеркой наряда на Met Gala. Белый обтягивающий топ, пара простых солнечных очков... Казалось, что речь идет о привычном, базовом гардеробе звезды.
Если бы не ее брюки, которые моментально приковали к себе внимание публики. Белоснежные джинсы Miaou, с высокой посадкой и пуговицами, украшал плотный «газетный» принт. Интересно, из каких публикаций был составлен рисунок? И, возможно, на брюки (где-то в области колен) попали заметки о самой Белле?
Читайте также: Финальная часть "Мстителей" побила рекорд кассовым сборам
К расслабленному авангардному образу Хадид прибавила классические черные мартинсы, на которых буквально помешались все современные супермодели.
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