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Раздел: Культура  
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Белла Хадид появилась на публике в "газете"

Белла Хадид появилась на публике в "газете"Почему брюки Беллы Хадид обсуждает весь мир.

В чем модель приехала на примерку накануне Met Gala, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Вечно жизнерадостная Белла Хадид вновь оказалась в эпицентре fashion-внимания. Модель буквально светилась от счастья во время легкой «пробежки» от отеля до машины перед примеркой наряда на Met Gala. Белый обтягивающий топ, пара простых солнечных очков... Казалось, что речь идет о привычном, базовом гардеробе звезды.

Если бы не ее брюки, которые моментально приковали к себе внимание публики. Белоснежные джинсы Miaou, с высокой посадкой и пуговицами, украшал плотный «газетный» принт. Интересно, из каких публикаций был составлен рисунок? И, возможно, на брюки (где-то в области колен) попали заметки о самой Белле?

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К расслабленному авангардному образу Хадид прибавила классические черные мартинсы, на которых буквально помешались все современные супермодели.

Белла Хадид появилась на публике в "газете"
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 Теги: Белла Хадид

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