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Регина Тодоренко раскритиковала свою фигуру
Телеведущая отметила, что супруг отговорил ее ретушировать фото.
Телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой в декабре прошлого года. Спустя несколько месяцев со дня рождения их с Владом Топаловым сына знаменитость уже успела опубликовать несколько фото в купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Однако сама Регина, похоже, еще не совсем довольна своей формой:
"Еще немного дряблая , но уже стремящаяся к успеху мать. Если бы вы знали, как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, еще и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой Анны Седоковой. Но слова мужа "я люблю тебя любую" остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек, который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мире чувство – безусловную любовь", – написала Тодоренко.
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В комментариях подписчики Регины отметили, что, как для недавно родившей девушки, она выглядит просто прекрасно. Ну а самым приятным комментарием, вероятнее всего, стали слова мужа Регины – Влада Топалова. Певец назвал супругу "самой красивой женщиной в мире" и также отметил, что он "в восторге от ее тела и фигуры".
Телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой в декабре прошлого года. Спустя несколько месяцев со дня рождения их с Владом Топаловым сына знаменитость уже успела опубликовать несколько фото в купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Однако сама Регина, похоже, еще не совсем довольна своей формой:
"Еще немного дряблая , но уже стремящаяся к успеху мать. Если бы вы знали, как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, еще и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой Анны Седоковой. Но слова мужа "я люблю тебя любую" остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек, который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мире чувство – безусловную любовь", – написала Тодоренко.
Читайте также: Лили Коллинз вышла в свет в непривычном для себя образе
В комментариях подписчики Регины отметили, что, как для недавно родившей девушки, она выглядит просто прекрасно. Ну а самым приятным комментарием, вероятнее всего, стали слова мужа Регины – Влада Топалова. Певец назвал супругу "самой красивой женщиной в мире" и также отметил, что он "в восторге от ее тела и фигуры".
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