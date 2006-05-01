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Эмбер Херд вышла в свет в платье-кимоно

Эмбер Херд вышла в свет в платье-кимоноЗвезда фильма "Аквамен" и скандальная экс-жена Джонни Деппа стала гостьей феминистской конференции.

33-летняя Эмбер Хьорд надела на светское мероприятие total look в стиле кимоно с экстремально глубоким декольте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об активной гражданской позиции Эмбер Херд в отношении женщин не знают разве малыши. Голливудская актриса при каждой возможности рассказывает о своих взглядах и посещает мероприятия, посвященные феминизму. Так, на днях экс-жена Джонни Деппа стала гостьей конференции Create & Cultivate, состоявшейся в Бруклине.

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Для появления перед женщинами-миллениалами Эмбер Херд выбрала ярко выраженный наряд золотистого оттенка от Johanna Ortiz. Костюм состоял из широких штанов и длинной рубахи в стиле кимоно с глубоким декольте, стоимость которого составляла 2100 евро. Образ актрисы дополнили массивные серьги, цепочки на шее и золотые босоножки на высоких каблуках.

Эмбер Херд вышла в свет в платье-кимоно
Эмбер Херд вышла в свет в платье-кимоно
Эмбер Херд вышла в свет в платье-кимоно
Эмбер Херд вышла в свет в платье-кимоно
Эмбер Херд вышла в свет в платье-кимоно
Эмбер Херд вышла в свет в платье-кимоно
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 Теги: Эмбер Херд, платье-кимоно

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