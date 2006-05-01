Раздел: Культура
Оля Полякова рассказала о парне старшей дочери
Певица считает Машу и Максима лишь друзьями.
На днях стало известно, что старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, начала встречаться с парнем. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Молодого человека зовут Максим и ему тоже скоро исполнится 14 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Звездная мама в instastory прокомментировала отношения своей старшей дочери. Как выяснилось, Оля Полякова не воспринимает отношения Маши всерьез и считает, что они с Максимом скорее друзья.
"Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара, думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик", – написала Полякова.
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Отметим, кроме 14-летней Маши, Оля Полякова с мужем Вадимом воспитывают младшую дочь – 7-летнюю Алису.
На днях стало известно, что старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, начала встречаться с парнем. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Молодого человека зовут Максим и ему тоже скоро исполнится 14 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Звездная мама в instastory прокомментировала отношения своей старшей дочери. Как выяснилось, Оля Полякова не воспринимает отношения Маши всерьез и считает, что они с Максимом скорее друзья.
"Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара, думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик", – написала Полякова.
Читайте также: Адель анонсировала выпуск нового альбома
Отметим, кроме 14-летней Маши, Оля Полякова с мужем Вадимом воспитывают младшую дочь – 7-летнюю Алису.
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