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Теперь не Софи Тернер: звезда "Игры Престолов" сменила фамилию

Теперь не Софи Тернер: звезда "Игры Престолов" сменила фамилиюАктриса сама пожелала взять фамилию супруга после церемонии в Лас-Вегасе.

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая на прошлой неделе вышла замуж за своего возлюбленного Джо Джонаса, решила взять фамилию новоиспеченного мужа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Пара поженилась в Лас-Вегаса, а обменялись они свадебными клятвами у импровизированного алтаря во главе с фейковым Элвисом Пресли. Стоит отметить, что о женитьбе звезд таблоиды и поклонники узнали благодаря видеозаписям исполнителя Diplo. По информации издания E!News, женитьба в часовне L'Amour обошлась паре всего в 675 долларов. В перечне услуг оказались: прокат лимузина до 10 часов вечера, 36 фотографий, букет невесты и бутоньерка, видеозапись с церемонией и двойник Элвиса Пресли.

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Пока точно неизвестно, когда состоится планируемая свадебная церемония во Франции, и будет ли она вообще, поскольку брак Софи Тернер и Джо Джонаса уже является законным. Они получили свидетельство о браке, в котором, по словам очевидцев, указано желание актрисы взять фамилию мужа и после свадьбы именоваться Софи Белиндой Джонас.
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 Теги: Софи Тернер, фамилия

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Сегодня, 18:28 » Автор: Леся Сайко
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