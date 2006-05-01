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Теперь не Софи Тернер: звезда "Игры Престолов" сменила фамилию
Актриса сама пожелала взять фамилию супруга после церемонии в Лас-Вегасе.
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая на прошлой неделе вышла замуж за своего возлюбленного Джо Джонаса, решила взять фамилию новоиспеченного мужа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Пара поженилась в Лас-Вегаса, а обменялись они свадебными клятвами у импровизированного алтаря во главе с фейковым Элвисом Пресли. Стоит отметить, что о женитьбе звезд таблоиды и поклонники узнали благодаря видеозаписям исполнителя Diplo. По информации издания E!News, женитьба в часовне L'Amour обошлась паре всего в 675 долларов. В перечне услуг оказались: прокат лимузина до 10 часов вечера, 36 фотографий, букет невесты и бутоньерка, видеозапись с церемонией и двойник Элвиса Пресли.
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Пока точно неизвестно, когда состоится планируемая свадебная церемония во Франции, и будет ли она вообще, поскольку брак Софи Тернер и Джо Джонаса уже является законным. Они получили свидетельство о браке, в котором, по словам очевидцев, указано желание актрисы взять фамилию мужа и после свадьбы именоваться Софи Белиндой Джонас.
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая на прошлой неделе вышла замуж за своего возлюбленного Джо Джонаса, решила взять фамилию новоиспеченного мужа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Пара поженилась в Лас-Вегаса, а обменялись они свадебными клятвами у импровизированного алтаря во главе с фейковым Элвисом Пресли. Стоит отметить, что о женитьбе звезд таблоиды и поклонники узнали благодаря видеозаписям исполнителя Diplo. По информации издания E!News, женитьба в часовне L'Amour обошлась паре всего в 675 долларов. В перечне услуг оказались: прокат лимузина до 10 часов вечера, 36 фотографий, букет невесты и бутоньерка, видеозапись с церемонией и двойник Элвиса Пресли.
Читайте также: Меган Маркл родила первенца
Пока точно неизвестно, когда состоится планируемая свадебная церемония во Франции, и будет ли она вообще, поскольку брак Софи Тернер и Джо Джонаса уже является законным. Они получили свидетельство о браке, в котором, по словам очевидцев, указано желание актрисы взять фамилию мужа и после свадьбы именоваться Софи Белиндой Джонас.
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