Раздел: Курьезы
Сеть повеселило фото Путина с «прицелом» на виске
Фото вызвало небывалый ажиотаж.
В сети активно обсуждают фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина со светящейся точкой на виске, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал российский журналист Рустем Адагамов.
"Это снайпер примерялся", - написал он, отвечая на вопросы удивленных пользователей.
Стоит отметить, что фото было сделано во время демонстрации Путину межконтинентальных баллистических ракет.
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На самом деле, точка на виске главы РФ появилась из-за светящегося рядом фонарика.
В сети активно обсуждают фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина со светящейся точкой на виске, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал российский журналист Рустем Адагамов.
"Это снайпер примерялся", - написал он, отвечая на вопросы удивленных пользователей.
Стоит отметить, что фото было сделано во время демонстрации Путину межконтинентальных баллистических ракет.
Читайте также: Обама и плачущий мальчик: забавное фото повеселило сеть
На самом деле, точка на виске главы РФ появилась из-за светящегося рядом фонарика.
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