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Раздел: Курьезы  
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Сеть повеселило фото Путина с «прицелом» на виске

Сеть повеселило фото Путина с «прицелом» на вискеФото вызвало небывалый ажиотаж.

В сети активно обсуждают фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина со светящейся точкой на виске, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал российский журналист Рустем Адагамов.

"Это снайпер примерялся", - написал он, отвечая на вопросы удивленных пользователей.

Сеть повеселило фото Путина с «прицелом» на виске
Сеть повеселило фото Путина с «прицелом» на виске


Стоит отметить, что фото было сделано во время демонстрации Путину межконтинентальных баллистических ракет.

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На самом деле, точка на виске главы РФ появилась из-за светящегося рядом фонарика.
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 Теги: Путин, прицел

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Сегодня, 04:32 » Автор: Анна Мартынова
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