Раздел: Курьезы
Свежая порция демотиваторов для отличного настроения
Пять минут отличного настроения.
Мы уже давно поняли, что день без свежей порции смешных демотиваторов — не день! Предлагаем и вам присоединиться и разделить это удовольствие вместе с нами! Поехали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Мы уже давно поняли, что день без свежей порции смешных демотиваторов — не день! Предлагаем и вам присоединиться и разделить это удовольствие вместе с нами! Поехали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
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