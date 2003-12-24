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Раздел: Курьезы  
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Независимые эксперты обнаружили на Марсе древнюю ракушку.

Независимые эксперты обнаружили на Марсе древнюю ракушку.Виртуальным археологам удалось обнаружить на Марсе древнюю ракушку.

Исследователи рассказали, что ракушка длиной около 5 см, что является еще одним доказательством существования жизни на этой планете.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.

И действительно на фото можно рассмотреть, какой-то объект, похожий на древнюю ракушку. К тому же около нее можно увидеть разрыхленную поверхность. Скорей всего она перемещалась по мокрому грунту. Эта находка, по мнению исследователей, станет свидетельством того, что раннее на Красной планете точно обитали простейшие формы жизни.

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Виртуальные археологи подчеркнули, что НАСА намеренно утаивает правду от общественности.

Независимые эксперты обнаружили на Марсе древнюю ракушку.
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Сегодня, 06:37 » Автор: Наталья Кошелева
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