Раздел: Курьезы
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
С ними не соскучишься.
Никто не застрахован от неловких ситуаций или фиаско. И это касается не только людей, но и животных. В сегодняшней юмористической подборке представлены 18 животных, которые совершенно неожиданно оказались в весьма неловких ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Никто не застрахован от неловких ситуаций или фиаско. И это касается не только людей, но и животных. В сегодняшней юмористической подборке представлены 18 животных, которые совершенно неожиданно оказались в весьма неловких ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
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