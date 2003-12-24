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Раздел: Курьезы  
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Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации

Забавные животные, угодившие в нелепые ситуацииС ними не соскучишься.

Никто не застрахован от неловких ситуаций или фиаско. И это касается не только людей, но и животных. В сегодняшней юмористической подборке представлены 18 животных, которые совершенно неожиданно оказались в весьма неловких ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
Забавные животные, угодившие в нелепые ситуации
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 Теги: животные, нелепость

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Сегодня, 18:55 » Автор: Анна Мартынова
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