Раздел: Курьезы
На Кавказе зафиксировали неопознанный летающий объект
Очевидцы, отдыхающие в горах Северного Кавказа, случайно сняли на видео нечто, что походит на НЛО.
Объект был пойман на камеру очевидцами в декабре 2017 года. Они находились в районе вершины Эльбрус, что на Северном Кавказе, и снимали белоснежные пейзажи. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Внезапно в кадр попадает некий аномальный объект, который по своей форме напоминает корабль пришельцев. Из нижней части «корабля» будто отрасли щупальца.
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Неопознанный объект не перемещался, а находился в статичном состоянии. Он был далеко он наблюдателей и его закрывал плотный слой облаков, однако он был огромных размеров, поэтому его очертания можно отчётливо различить. На данный момент комментариев от уфологов или метеорологов не поступало.
Объект был пойман на камеру очевидцами в декабре 2017 года. Они находились в районе вершины Эльбрус, что на Северном Кавказе, и снимали белоснежные пейзажи. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Внезапно в кадр попадает некий аномальный объект, который по своей форме напоминает корабль пришельцев. Из нижней части «корабля» будто отрасли щупальца.
Читайте также: В Антарктиде зафиксировали таинственный летающий объект. Видео
Неопознанный объект не перемещался, а находился в статичном состоянии. Он был далеко он наблюдателей и его закрывал плотный слой облаков, однако он был огромных размеров, поэтому его очертания можно отчётливо различить. На данный момент комментариев от уфологов или метеорологов не поступало.
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