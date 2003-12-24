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Раздел: Курьезы  
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На Кавказе зафиксировали неопознанный летающий объект

На Кавказе зафиксировали неопознанный летающий объектОчевидцы, отдыхающие в горах Северного Кавказа, случайно сняли на видео нечто, что походит на НЛО.

Объект был пойман на камеру очевидцами в декабре 2017 года. Они находились в районе вершины Эльбрус, что на Северном Кавказе, и снимали белоснежные пейзажи. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Внезапно в кадр попадает некий аномальный объект, который по своей форме напоминает корабль пришельцев. Из нижней части «корабля» будто отрасли щупальца.

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Неопознанный объект не перемещался, а находился в статичном состоянии. Он был далеко он наблюдателей и его закрывал плотный слой облаков, однако он был огромных размеров, поэтому его очертания можно отчётливо различить. На данный момент комментариев от уфологов или метеорологов не поступало.
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 Теги: Кавказ, НЛО

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Сегодня, 06:37 » Автор: Наталья Кошелева
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