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Раздел: Курьезы  
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Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи

Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледиВечная тема для шуток.

«Девушка за рулем, это как обезьянка с …» Обычно на такое сравнение обижаются все дамы-автомобилисты. Ведь среди них есть и виртуозы своего дела. Но глядя на сегодняшнюю подборку, невозможно не согласиться, что доля правды в выражении про обезьяну все-таки есть. Приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи

Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
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 Теги: автоледи, подборка

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Сегодня, 19:47 » Автор: Анна Мартынова
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