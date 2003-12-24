Раздел: Курьезы
Нереально смешные ситуации на дороге с участием автоледи
Вечная тема для шуток.
«Девушка за рулем, это как обезьянка с …» Обычно на такое сравнение обижаются все дамы-автомобилисты. Ведь среди них есть и виртуозы своего дела. Но глядя на сегодняшнюю подборку, невозможно не согласиться, что доля правды в выражении про обезьяну все-таки есть. Приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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«Девушка за рулем, это как обезьянка с …» Обычно на такое сравнение обижаются все дамы-автомобилисты. Ведь среди них есть и виртуозы своего дела. Но глядя на сегодняшнюю подборку, невозможно не согласиться, что доля правды в выражении про обезьяну все-таки есть. Приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
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