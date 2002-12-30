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Раздел: Курьезы  
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Смешно до слез: в США воровавшая печенье белка, напала на копа

Смешно до слез: в США воровавшая печенье белка, напала на копаОпубликованы курьезные кадры.

В полицию американского города Брокпорт (штат Нью-йорк) поступил необычный телефонный звонок. Владелец частного дома пожаловался, что к нему в жилище вторглась белка, которая принялась без разрешения поедать на кухне печенье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

На вызов явились двое офицеров, у одного из которых был нагрудный видеорегистратор. В поисках воришки они отправились на кухню, как вдруг появившаяся буквально из ниоткуда белка большими прыжками пересекла помещение и, подобравшись к полицейскому, бросилась ему прямо в лицо. Тот в шоке вскрикнул, а его коллега разразился истерическим смехом. Белка после этого принялась победоносно скакать по комнатам.

«Новогодняя вечеринка для белки началась рано», — прокомментировал на своей странице в Facebook этот инцидент департамент полиции Брокпорта. «Прибывшие на место действия офицеры Сайм и Доусон не ждали слишком теплого приема от белки», — говорится в сообщении. Указано, что зверек в итоге был пойман и выдворен из дома. Его выпустили в безопасном месте, не причинив вреда. Домовладелец испытал большое облегчение, избавившись от непрошеного гостя.

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«Брокпортская полиция всегда готова прийти на помощь жителям», — отмечается в сообщении полицейского департамента.

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 Теги: курьезы, США, белка

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Сегодня, 20:03 » Автор: Наталия Невская
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