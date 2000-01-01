Раздел: Курьезы
Подарок под елочку: известная российская соцсеть поздравила пользователей на украинском языке
Чудеса случаются.
Популярная российская социальная сеть "Вконтакте", доступ к которой заблокирован в Украине согласно указу президента, поздравила пользователей с наступающим Новым годом на украинском языке.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что некоторые русскоязычные пользователи получили поздравления на украинском языке по ошибке.
"Сегодня пользователи "ВКонтакте" получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", - заявил представитель "Вконтакте" Евгений Красников.
Читайте также: "Ты мой офисный ковбой": веселые демотиваторы на злобу дня
Несмотря на это, некоторые пользователи успели заметить ошибку и поделились скриншотами в социальной сети.
Популярная российская социальная сеть "Вконтакте", доступ к которой заблокирован в Украине согласно указу президента, поздравила пользователей с наступающим Новым годом на украинском языке.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что некоторые русскоязычные пользователи получили поздравления на украинском языке по ошибке.
"Сегодня пользователи "ВКонтакте" получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", - заявил представитель "Вконтакте" Евгений Красников.
Читайте также: "Ты мой офисный ковбой": веселые демотиваторы на злобу дня
Несмотря на это, некоторые пользователи успели заметить ошибку и поделились скриншотами в социальной сети.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2289
0
Оставьте свой комментарий