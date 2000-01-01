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Раздел: Курьезы  
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Подарок под елочку: известная российская соцсеть поздравила пользователей на украинском языке

Подарок под елочку: известная российская соцсеть поздравила пользователей на украинском языкеЧудеса случаются.

Популярная российская социальная сеть "Вконтакте", доступ к которой заблокирован в Украине согласно указу президента, поздравила пользователей с наступающим Новым годом на украинском языке.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что некоторые русскоязычные пользователи получили поздравления на украинском языке по ошибке.

"Сегодня пользователи "ВКонтакте" получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", - заявил представитель "Вконтакте" Евгений Красников.

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Несмотря на это, некоторые пользователи успели заметить ошибку и поделились скриншотами в социальной сети.

Подарок под елочку: известная российская соцсеть поздравила пользователей на украинском языке
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 Теги: соцсеть, курьезы, украинский язык

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Вчера, 22:28 » Автор: Наталия Невская
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