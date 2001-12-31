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Раздел: Курьезы  
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Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку

Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйкуДаже у профессиональных поваров иногда бывают провалы и неудачи.

Судя по себе, то вкус испортишь какой-нибудь специей, то внешний вид блюда своим неаппетитным видом. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

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Поэтому прекрасно представляю насколько сложно готовить тем людям, которые делают это впервые. А теперь давайте посмотрим на неудачные попытки поваров и их неудачные кулинарные шедевры.

Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку
Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку
Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку
Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку
Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку
Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку
Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку
Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку
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 Теги: хозяйка, провал, кулинария

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Сегодня, 06:37 » Автор: Наталья Кошелева
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