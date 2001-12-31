Раздел: Курьезы
Дело житейское: Неудачи, которые заставят улыбнуться любую хозяйку
Даже у профессиональных поваров иногда бывают провалы и неудачи.
Судя по себе, то вкус испортишь какой-нибудь специей, то внешний вид блюда своим неаппетитным видом. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
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Поэтому прекрасно представляю насколько сложно готовить тем людям, которые делают это впервые. А теперь давайте посмотрим на неудачные попытки поваров и их неудачные кулинарные шедевры.
Судя по себе, то вкус испортишь какой-нибудь специей, то внешний вид блюда своим неаппетитным видом. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Читайте также: Эти кулинарные "ляпы" развеселят любого
Поэтому прекрасно представляю насколько сложно готовить тем людям, которые делают это впервые. А теперь давайте посмотрим на неудачные попытки поваров и их неудачные кулинарные шедевры.
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