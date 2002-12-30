Раздел: Курьезы
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Костюмы для ребят без комплексов.
"Как новый год встретишь, так его и проведешь" - так гласит старинная поговорка. Практически все россияне верят в неё, и на новый год пытаются оторваться на всю катушку, что бы в следующем году тоже не скучать. Если вы встретите Новый год в этих костюмах, то веселье вам гарантировано, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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"Как новый год встретишь, так его и проведешь" - так гласит старинная поговорка. Практически все россияне верят в неё, и на новый год пытаются оторваться на всю катушку, что бы в следующем году тоже не скучать. Если вы встретите Новый год в этих костюмах, то веселье вам гарантировано, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
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