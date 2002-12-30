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Раздел: Курьезы  
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Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить

Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить Костюмы для ребят без комплексов.

"Как новый год встретишь, так его и проведешь" - так гласит старинная поговорка. Практически все россияне верят в неё, и на новый год пытаются оторваться на всю катушку, что бы в следующем году тоже не скучать. Если вы встретите Новый год в этих костюмах, то веселье вам гарантировано, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
Смешные новогодние костюмы, в которых невозможно грустить
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 Теги: костюмы, Новый год

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Сегодня, 19:55 » Автор: Анна Мартынова
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