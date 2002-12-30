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Раздел: Курьезы  
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Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире

Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в миреИстерический смех вам гарантирован!

Брови, можно сказать, – это "лицо" человека. Один неверно выщипанный волосок может напрочь испортить впечатление о вас. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Но этим людям, кажется, абсолютно все равно, что о них подумают окружающие.

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Со своим бровями они вытворяют такое, о чем нормальному человеку даже страшно подумать. Смотрите подборку фотографий людей с самыми смешными бровями в мире.

Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
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 Теги: брови, фото

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Сегодня, 08:23 » Автор: Наталья Кошелева
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