Раздел: Курьезы
Обхохочешься: Снимки людей с самыми смешными бровями в мире
Истерический смех вам гарантирован!
Брови, можно сказать, – это "лицо" человека. Один неверно выщипанный волосок может напрочь испортить впечатление о вас. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но этим людям, кажется, абсолютно все равно, что о них подумают окружающие.
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Со своим бровями они вытворяют такое, о чем нормальному человеку даже страшно подумать. Смотрите подборку фотографий людей с самыми смешными бровями в мире.
Брови, можно сказать, – это "лицо" человека. Один неверно выщипанный волосок может напрочь испортить впечатление о вас. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но этим людям, кажется, абсолютно все равно, что о них подумают окружающие.
Читайте также: Кафе с самыми смешными и нелепыми вывесками
Со своим бровями они вытворяют такое, о чем нормальному человеку даже страшно подумать. Смотрите подборку фотографий людей с самыми смешными бровями в мире.
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