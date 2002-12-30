» » Женская логика в уморительных открытках
Раздел: Курьезы  
0

Женская логика в уморительных открытках

Женская логика в уморительных открыткахВечная тема для шуток.

Представляем вам подборку приколов про женскую логику. Может ли у женщин быть логика или нет решайте сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей

Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках

Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Женская логика в уморительных открытках
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: логика, открытки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:20 » Автор: Анна Мартынова
     107
     0

Похожие новости по теме

Женская Женская "логика" в смешных открытках и демотиваторах

Картинки из серии "о чем мечтают женщины".

Непобедимая женская логика в смешных открытках Непобедимая женская логика в смешных открытках

Женская логика такая непредсказуемая: подборка смешных шуток Женская логика такая непредсказуемая: подборка смешных шуток

Подборка веселой женской мудрости.

Непобедимая женская логика в веселых открытках Непобедимая женская логика в веселых открытках

Не пытайтесь понять женщину!

Веселимся вместе: женская «логика» в смешных открытках Веселимся вместе: женская «логика» в смешных открытках

На женскую логику без юмора не глянешь.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх