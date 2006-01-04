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Раздел: Курьезы  
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Нацисты и инопланетяне имеют совместную секретную базу в центре Земли

Нацисты и инопланетяне имеют совместную секретную базу в центре ЗемлиПо окончании Второй мировой войны большая часть нацистов не была арестована. Некоторые специалисты считают, что все они сейчас прячутся в центре Земли, построенной совместно с инопланетянами.

Есть также мысль о «плоской Земле». Некоторые считают, что под тектоническими плитами нет магмы, там лишь большие пустоты. К подобному заключению пришли после того, как стали подозревать НАСА в масштабном открытии на нашей планете. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.

Последователей теории оказалось достаточно много. Так, Родни Клафф написал книгу на эту тему, где рассказал, что земная оболочка в толщину составляет только 800 миль, а затем идет второе Солнце непосредственно в центре Земли. Оно способствует жизни «хранителей» нашей планеты, то есть инопланетян. Гуманоиды как раз живут в самом «сердце» Земли.

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Стоит отметить, что данная теория зародилась еще в восемнадцатом веке, она упоминается древнегреческими, буддийскими и христианскими вероучениями.
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 Теги: нацисты, инопланетяне, база, Земля

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Сегодня, 08:23 » Автор: Наталья Кошелева
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