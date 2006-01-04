Раздел: Курьезы
Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех
Свадебные фото бывают разные - именно так можно назвать новые свадебные фото приколы, так как они действительно разные.
В подборке есть очень смешные и позитивные фото, странные и непонятные, жуткие и мрачные и просто неудачные снимки. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
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Но в целом подборка получилась достаточно веселой - она вам понравится.
В подборке есть очень смешные и позитивные фото, странные и непонятные, жуткие и мрачные и просто неудачные снимки. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Читайте также: Курьезные снимки из серии «чудаки вокруг нас»
Но в целом подборка получилась достаточно веселой - она вам понравится.
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