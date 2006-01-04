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Раздел: Курьезы  
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Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех

Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смехСвадебные фото бывают разные - именно так можно назвать новые свадебные фото приколы, так как они действительно разные.

В подборке есть очень смешные и позитивные фото, странные и непонятные, жуткие и мрачные и просто неудачные снимки. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

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Но в целом подборка получилась достаточно веселой - она вам понравится.
Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех
Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех
Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех
Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех
Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех
Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех
Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех
Курьезные свадебные снимки, которые вызывают истерический смех
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 Теги: свадьба, фото

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Сегодня, 08:23 » Автор: Наталья Кошелева
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