Раздел: Курьезы
Россияне жестко оконфузились с банером соцрекламы
Минутка для смеха.
По словам мужчины, который его сфотографировал, тот висит уже четыре года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В городе Кирове, что в РФ, обратили внимание на баннер с социальной рекламой государственного учреждения "Авиалесоохрана", на котором изображен немецкий бомбардировщик времен Третьего рейха Heinkel He 111, летящий над лесом.
"Висит уже года четыре, как-то никого не смущает", - написал он. И добавил, что, если присмотреться, создается впечатление, будто самолет только что сбросил бомбы.
Другие пользователи пошутили, что вместо He 111 можно было бы изобразить, например, звездный крейсер из киносаги "Звездные войны".
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He 111 был вторым по массовости бомбардировщиком Германии во Второй мировой войне. А также использовался люфтваффе в составе легиона "Кондор" во время гражданской войны в Испании.
По словам мужчины, который его сфотографировал, тот висит уже четыре года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В городе Кирове, что в РФ, обратили внимание на баннер с социальной рекламой государственного учреждения "Авиалесоохрана", на котором изображен немецкий бомбардировщик времен Третьего рейха Heinkel He 111, летящий над лесом.
"Висит уже года четыре, как-то никого не смущает", - написал он. И добавил, что, если присмотреться, создается впечатление, будто самолет только что сбросил бомбы.
Другие пользователи пошутили, что вместо He 111 можно было бы изобразить, например, звездный крейсер из киносаги "Звездные войны".
Читайте также: Смех до слез: в Киеве заметили "полицейский" ЗАЗ
He 111 был вторым по массовости бомбардировщиком Германии во Второй мировой войне. А также использовался люфтваффе в составе легиона "Кондор" во время гражданской войны в Испании.
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