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Раздел: Курьезы  
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Россияне жестко оконфузились с банером соцрекламы

Россияне жестко оконфузились с банером соцрекламыМинутка для смеха.

По словам мужчины, который его сфотографировал, тот висит уже четыре года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В городе Кирове, что в РФ, обратили внимание на баннер с социальной рекламой государственного учреждения "Авиалесоохрана", на котором изображен немецкий бомбардировщик времен Третьего рейха Heinkel He 111, летящий над лесом.

"Висит уже года четыре, как-то никого не смущает", - написал он. И добавил, что, если присмотреться, создается впечатление, будто самолет только что сбросил бомбы.

Другие пользователи пошутили, что вместо He 111 можно было бы изобразить, например, звездный крейсер из киносаги "Звездные войны".

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He 111 был вторым по массовости бомбардировщиком Германии во Второй мировой войне. А также использовался люфтваффе в составе легиона "Кондор" во время гражданской войны в Испании.
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 Теги: Россия, курьезы

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Сегодня, 19:53 » Автор: Наталия Невская
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