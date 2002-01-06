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Раздел: Курьезы  
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Хит сети: Попугай, который встал не с той ноги

Хит сети: Попугай, который встал не с той ногиДомашние питомцы умеют порадовать и заставить посмеяться своих хозяев.

Вздорный попугай из видео, которое опубликовал в «Фейсбуке» известный российский блогер Рустем Адагамов, явно встал не с той ноги. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

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Он лапами разрушил башенки, построенные из игрушек.


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 Теги: хит, сеть, попугай

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Сегодня, 08:23 » Автор: Наталья Кошелева
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