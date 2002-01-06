Хит сети: Попугай, который встал не с той ноги

Домашние питомцы умеют порадовать и заставить посмеяться своих хозяев.



Вздорный попугай из видео, которое опубликовал в «Фейсбуке» известный российский блогер Рустем Адагамов, явно встал не с той ноги. Об этом пишет



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Он лапами разрушил башенки, построенные из игрушек.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вздорный попугай из видео, которое опубликовал в «Фейсбуке» известный российский блогер Рустем Адагамов, явно встал не с той ноги. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Он лапами разрушил башенки, построенные из игрушек.



