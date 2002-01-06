Раздел: Курьезы
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Еще один повод улыбнуться вместе с нами и нашей подборкой "фотоперлов".
Для достижения поставленной цели нужно гораздо больше, чем просто желание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Впрочем, успех начатого мероприятия не на все сто процентов зависит от самого человека.
Читайте также: Подборка самых нелепых купальников
Возможно, удача отвернулась от этих людей лишь на минуту, но это успело сказаться на результате! В любом случае, они старались!
Для достижения поставленной цели нужно гораздо больше, чем просто желание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Впрочем, успех начатого мероприятия не на все сто процентов зависит от самого человека.
Читайте также: Подборка самых нелепых купальников
Возможно, удача отвернулась от этих людей лишь на минуту, но это успело сказаться на результате! В любом случае, они старались!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
246
0
Оставьте свой комментарий