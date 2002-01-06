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Раздел: Курьезы  
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Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков

Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимковЕще один повод улыбнуться вместе с нами и нашей подборкой "фотоперлов".

Для достижения поставленной цели нужно гораздо больше, чем просто желание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Впрочем, успех начатого мероприятия не на все сто процентов зависит от самого человека.

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Возможно, удача отвернулась от этих людей лишь на минуту, но это успело сказаться на результате! В любом случае, они старались!
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков
Смех до слез: подборка самых уморительных и нелепых снимков

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 Теги: фото, нелепые снимки

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Сегодня, 08:23 » Автор: Наталья Кошелева
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