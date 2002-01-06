Раздел: Курьезы
Неудачные семейные фотографии, которые не должны были появиться в Сети
Ох уж эти семейные фотосессии.
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – сколько раз со времен великого Гете эту фразу повторяли все, кому не лень, а особенно, судя по множеству семейных фото, к которым так трепетно обычно относятся дедушки и бабушки, было не лень родителям их внуков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
И хоть наша сегодняшняя подборка заставит вас усомниться в здравомыслии некоторых из них, мы просто не могли не поделиться с вами этими жемчужинами фамильных альбомов. Насладились мы – наслаждайтесь теперь и вы.
«Котики и пёсики»
И явно же это фото сделано, как минимум, по обоюдному желанию, а вот как максимум… нам почему-то кажется, что животных не поставили в известность о дополнительных участниках фотосъемки. Вопрос о том, чем вызвана огуречно-томатная цветовая гамма этого фото, мы даже не попытались себе задать, а вот вы попытайтесь ответить на вопрос, кто кого съест первым?
«Птички» и «пушки»
Или уместнее все же было бы назвать это фото «Пушки и тушки»? Ибо кто-то недобрый внутри нас нашептывает нам, что по окончании съемки эта милая птичка может отправиться в суп. Уж больно кровожадно улыбаются эти «орнитологи».
Папенька с… топориком
Какое милое семейство, неправда ли? Ну как, минимум, улыбчивое. Но вот, что интересно: папенька решил погреть топорик, прежде чем зарубить маменьку, или ощупывает «мясцо» прежде чем… ой, что-то нам даже расхотелось развивать дальше эту фотоидею.
«Завидуйте, пацаны!»
А вот тут явно пригодился бы папенькин топорик, если уж маменька не научила сын так плотоядно не облизываться в кадре. У нас все. Иначе мы в своих предположениях можем зайти слишком далеко.
Семейство Джинс
Глядя на явно зимний прикид этого семейства, можно только порадоваться тому, что фотографии передают только изображения, а не ароматы. Такое количество тушек в джинсах при температуре явно выше 30 градусов жары, судя по «потеющим» пальмам на заднем фоне, должно издавать если, не зловоние, то малоприятное амбре – точно.
Эта фотография должна, наверное, была выражать что-то очень концептуальное
Начнем с того, что в этой жизни явно нет равновесия. Если предыдущая фотография показывала нам людей, которые одеты, как говорят, «под завязку» при жаре в 30 градусов, то это семейство решила просто-напросто «забить» на какую-то одежку и сняться голышом. Вполне вероятно, что в этой фотографии скрывается тайный смысл, который, пожалуй, известен только самому семейству, но со стороны это фото выглядит крайне странно. Но, как известно, «тараканы» у всех разные.
Собачьи бои
Ох уж эти любители животных! Вот это трио, к примеру. То ли они решили скормить третьего лишнего оголодавшим пёсикам, то ли не предупредили собачек о фотосессии, но домашним питомцам явно не по душе идея хозяев. Хотя, возможно, им просто не терпится поскорее добраться до корма или разобраться друг с другом.
Латекс всегда в моде
Ну что можно сказать? Интересная задумка, ничего не скажешь. Только вот дети в этом снимке ну явно не к месту. Нельзя сказать, что данный латексный наряд на женщине – это провал. Вполне вероятно, что где-то, так сказать, в более интимной обстановке, он может быть использован, но семейная новогодняя фотография явно не для этого сексуального наряда.
«Ах, эта свадьба!»
Вот если честно, сразу и не поймешь, в честь какого события этот снимок делался? Свадьба? Возможно. Похороны? Тоже вероятно. Поэтому даем высказаться вам, по поводу какого события сообразились эти полуголые люди. Ждем ваших комментариев.
«Найди 10 отличий!»
Типичное фото 1980-х, разве что у моделей приключилось раздвоение личности, или у нас что-то приключилось со зрением. Собственно, кроме как предложить вам поискать эти самые отличия (а вдруг вы их найдете), нам больше нечего сказать об этом фото.
«Семейное фото без трусов»
Какой уж тут интерьер, если фото на память решила сделать семейка нудистов. Глядя на них, почему-то вспоминается детское определение слова «нудисты» – это те люди, которые приходят домой, раздеваются, ходят по комнатам и нудятся, то бишь – изнывают от скуки, ну или, как в данном случае, делают фотографии.
«Черная метка»
Впрочем, правильнее было бы назвать это фото «Меткий кулак». И вот что нас интересует, так это то, как давно парень понял, что он не отец ребенка? Судя по свежеиспеченному синяку под глазом у мамаши, это произошло совсем недавно, вполне вероятно, что даже в момент съемки.
«Без комментариев»
Вот теперь вы видели все и даже больше. Семейное фото на фоне родов, то есть мы бы даже сказали внутриродовое фото. И почему это не вызывает у нас умиления?
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«Крупные кролики»
Ну, очень большие кролики. Возможно, это была фотография к Пасхе, но похоже этих «зайчиков» не спасет даже такое немыслимое количество кроликов.
Мы очень, очень и еще раз очень надеемся, что в ваших семейных альбомах нет фото подобных этим, ну, хотя бы из человеко- и чадолюбия. Помните, ваши же дети ЭТО будут смотреть!
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – сколько раз со времен великого Гете эту фразу повторяли все, кому не лень, а особенно, судя по множеству семейных фото, к которым так трепетно обычно относятся дедушки и бабушки, было не лень родителям их внуков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
И хоть наша сегодняшняя подборка заставит вас усомниться в здравомыслии некоторых из них, мы просто не могли не поделиться с вами этими жемчужинами фамильных альбомов. Насладились мы – наслаждайтесь теперь и вы.
«Котики и пёсики»
И явно же это фото сделано, как минимум, по обоюдному желанию, а вот как максимум… нам почему-то кажется, что животных не поставили в известность о дополнительных участниках фотосъемки. Вопрос о том, чем вызвана огуречно-томатная цветовая гамма этого фото, мы даже не попытались себе задать, а вот вы попытайтесь ответить на вопрос, кто кого съест первым?
«Птички» и «пушки»
Или уместнее все же было бы назвать это фото «Пушки и тушки»? Ибо кто-то недобрый внутри нас нашептывает нам, что по окончании съемки эта милая птичка может отправиться в суп. Уж больно кровожадно улыбаются эти «орнитологи».
Папенька с… топориком
Какое милое семейство, неправда ли? Ну как, минимум, улыбчивое. Но вот, что интересно: папенька решил погреть топорик, прежде чем зарубить маменьку, или ощупывает «мясцо» прежде чем… ой, что-то нам даже расхотелось развивать дальше эту фотоидею.
«Завидуйте, пацаны!»
А вот тут явно пригодился бы папенькин топорик, если уж маменька не научила сын так плотоядно не облизываться в кадре. У нас все. Иначе мы в своих предположениях можем зайти слишком далеко.
Семейство Джинс
Глядя на явно зимний прикид этого семейства, можно только порадоваться тому, что фотографии передают только изображения, а не ароматы. Такое количество тушек в джинсах при температуре явно выше 30 градусов жары, судя по «потеющим» пальмам на заднем фоне, должно издавать если, не зловоние, то малоприятное амбре – точно.
Эта фотография должна, наверное, была выражать что-то очень концептуальное
Начнем с того, что в этой жизни явно нет равновесия. Если предыдущая фотография показывала нам людей, которые одеты, как говорят, «под завязку» при жаре в 30 градусов, то это семейство решила просто-напросто «забить» на какую-то одежку и сняться голышом. Вполне вероятно, что в этой фотографии скрывается тайный смысл, который, пожалуй, известен только самому семейству, но со стороны это фото выглядит крайне странно. Но, как известно, «тараканы» у всех разные.
Собачьи бои
Ох уж эти любители животных! Вот это трио, к примеру. То ли они решили скормить третьего лишнего оголодавшим пёсикам, то ли не предупредили собачек о фотосессии, но домашним питомцам явно не по душе идея хозяев. Хотя, возможно, им просто не терпится поскорее добраться до корма или разобраться друг с другом.
Латекс всегда в моде
Ну что можно сказать? Интересная задумка, ничего не скажешь. Только вот дети в этом снимке ну явно не к месту. Нельзя сказать, что данный латексный наряд на женщине – это провал. Вполне вероятно, что где-то, так сказать, в более интимной обстановке, он может быть использован, но семейная новогодняя фотография явно не для этого сексуального наряда.
«Ах, эта свадьба!»
Вот если честно, сразу и не поймешь, в честь какого события этот снимок делался? Свадьба? Возможно. Похороны? Тоже вероятно. Поэтому даем высказаться вам, по поводу какого события сообразились эти полуголые люди. Ждем ваших комментариев.
«Найди 10 отличий!»
Типичное фото 1980-х, разве что у моделей приключилось раздвоение личности, или у нас что-то приключилось со зрением. Собственно, кроме как предложить вам поискать эти самые отличия (а вдруг вы их найдете), нам больше нечего сказать об этом фото.
«Семейное фото без трусов»
Какой уж тут интерьер, если фото на память решила сделать семейка нудистов. Глядя на них, почему-то вспоминается детское определение слова «нудисты» – это те люди, которые приходят домой, раздеваются, ходят по комнатам и нудятся, то бишь – изнывают от скуки, ну или, как в данном случае, делают фотографии.
«Черная метка»
Впрочем, правильнее было бы назвать это фото «Меткий кулак». И вот что нас интересует, так это то, как давно парень понял, что он не отец ребенка? Судя по свежеиспеченному синяку под глазом у мамаши, это произошло совсем недавно, вполне вероятно, что даже в момент съемки.
«Без комментариев»
Вот теперь вы видели все и даже больше. Семейное фото на фоне родов, то есть мы бы даже сказали внутриродовое фото. И почему это не вызывает у нас умиления?
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«Крупные кролики»
Ну, очень большие кролики. Возможно, это была фотография к Пасхе, но похоже этих «зайчиков» не спасет даже такое немыслимое количество кроликов.
Мы очень, очень и еще раз очень надеемся, что в ваших семейных альбомах нет фото подобных этим, ну, хотя бы из человеко- и чадолюбия. Помните, ваши же дети ЭТО будут смотреть!
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