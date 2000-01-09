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Раздел: Курьезы  
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По миру прокатился "полуголый" флешмоб

По миру прокатился "полуголый" флешмобРазвлечь себя и удивить попутчиков – в этом смысл эпатажной акции

По миру прокатился традиционный полуголый флешмоб. Его участники – а это десятки тысяч человек – веселья ради – снимали брюки и юбки, и в таком виде гуляли по подземке. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Развлечь себя и удивить попутчиков – в этом смысл эпатажной акции. Мужчины без брюк, женщины – без юбок. Едут в метро и делают вид, что ничего эдакого.

Такое развлечение придумали в Нью -Йорке 16 лет назад – в местной подземке тогда проехали семеро полуголых пассажиров. Сегодня их – десятки тысяч. В 30-ти городах мира.

Танцовщики и музыканты, юристы и клерки – даже без брюк их можно различить. Они делятся на группы. Меняют станции и поезда, чтобы попасться на глаза – как можно большему количеству людей. Те, на ком тоже – полный комплект одежды, – изрядно удивлены.

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Чудакам большинство улыбается и фотографирует их. Но у некоторых – взгляд осуждающий. Несколько часов эпатажа – и участники акции одеваются. И договариваются о новой встрече. Через год – здесь же. Дресс-код – тот же.

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 Теги: флешмоб, мир

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Сегодня, 08:23 » Автор: Наталья Кошелева
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