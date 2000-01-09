Раздел: Курьезы
Украинцы стебутся над первым визитом на передовую новоназначенного лидера "ЛНР"
Без смеха не глянешь.
В сети с юмором прокомментировали видео визита «на передовую» нового главаря боевиков самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника.
Пропагандистский ролик боевиков опубликовано на YouTube, - передает Хроника.инфо со ссылкой на Zik.
«Поржал с« передовой », где на фоне толпы народа лазают, как на базаре», - написал в своем Twitter пользователь с ником Necro Mancer.
«Явно вторая учебная линия где-то на полигоне, лазают как специалистом, чтобы их снайпера сняли», - отметил один из комментаторов.
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Также в комментариях сообщили, что видео снято в районе села Долгое Славяносербского района.
В сети с юмором прокомментировали видео визита «на передовую» нового главаря боевиков самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника.
Пропагандистский ролик боевиков опубликовано на YouTube, - передает Хроника.инфо со ссылкой на Zik.
«Поржал с« передовой », где на фоне толпы народа лазают, как на базаре», - написал в своем Twitter пользователь с ником Necro Mancer.
«Явно вторая учебная линия где-то на полигоне, лазают как специалистом, чтобы их снайпера сняли», - отметил один из комментаторов.
Читайте также: Особенности женского чувства юмора в прикольных фотках
Также в комментариях сообщили, что видео снято в районе села Долгое Славяносербского района.
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