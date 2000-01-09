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Раздел: Курьезы  
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Украинцы стебутся над первым визитом на передовую новоназначенного лидера "ЛНР"

Украинцы стебутся над первым визитом на передовую новоназначенного лидера "ЛНР"Без смеха не глянешь.

В сети с юмором прокомментировали видео визита «на передовую» нового главаря боевиков самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника.

Пропагандистский ролик боевиков опубликовано на YouTube, - передает Хроника.инфо со ссылкой на Zik.

«Поржал с« передовой », где на фоне толпы народа лазают, как на базаре», - написал в своем Twitter пользователь с ником Necro Mancer.

«Явно вторая учебная линия где-то на полигоне, лазают как специалистом, чтобы их снайпера сняли», - отметил один из комментаторов.

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Также в комментариях сообщили, что видео снято в районе села Долгое Славяносербского района.

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 Теги: курьезы, ЛНР

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Сегодня, 08:23 » Автор: Наталия Невская
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