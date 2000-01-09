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Раздел: Курьезы  
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Потешные фотки котов, которым пора на диету

Потешные фотки котов, которым пора на диетуПраздники оставили "след" и на их талии.

Толстые коты умиляют, веселят и выглядят забавно, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Толстые коты, это совсем нездорово, ведь, как и люди, полные котики трудно ходят, часто болеют и страдают от своей полноты. Но они умиляют, веселят и выглядят забавно.

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Потешные фотки котов, которым пора на диету
Потешные фотки котов, которым пора на диету
Потешные фотки котов, которым пора на диету
Потешные фотки котов, которым пора на диету
Потешные фотки котов, которым пора на диету
Потешные фотки котов, которым пора на диету
Потешные фотки котов, которым пора на диету
Потешные фотки котов, которым пора на диету
Потешные фотки котов, которым пора на диету
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 Теги: коты, диета

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Сегодня, 20:57 » Автор: Анна Мартынова
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