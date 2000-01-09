Раздел: Курьезы
Потешные фотки котов, которым пора на диету
Праздники оставили "след" и на их талии.
Толстые коты умиляют, веселят и выглядят забавно, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Толстые коты, это совсем нездорово, ведь, как и люди, полные котики трудно ходят, часто болеют и страдают от своей полноты. Но они умиляют, веселят и выглядят забавно.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
Толстые коты умиляют, веселят и выглядят забавно, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Толстые коты, это совсем нездорово, ведь, как и люди, полные котики трудно ходят, часто болеют и страдают от своей полноты. Но они умиляют, веселят и выглядят забавно.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
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