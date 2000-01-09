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Раздел: Курьезы  
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Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать

Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткатьСложно представить, как так получилось.

Кажется, что некоторые из этих изображений выглядят как откровенный фотошоп. Но на самом деле все это самые настоящие жизненные ситуации. Мы собрали 17 снимков, глядя на которые, остается лишь развести руками от недоумения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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 Теги: абсурд, подборка

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Сегодня, 20:47 » Автор: Анна Мартынова
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