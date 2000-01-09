Раздел: Курьезы
Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Сложно представить, как так получилось.
Кажется, что некоторые из этих изображений выглядят как откровенный фотошоп. Но на самом деле все это самые настоящие жизненные ситуации. Мы собрали 17 снимков, глядя на которые, остается лишь развести руками от недоумения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
Кажется, что некоторые из этих изображений выглядят как откровенный фотошоп. Но на самом деле все это самые настоящие жизненные ситуации. Мы собрали 17 снимков, глядя на которые, остается лишь развести руками от недоумения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
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