Раздел: Курьезы
Веселые фотобомбы от забавных животных
Способность портить фотографии у них в крови.
Испортить фотографию на фоне исторической достопримечательности или прекрасного пейзажа может не только человек, но и любое животное! И некоторые преуспели в этом настолько, что создаётся впечатление, будто их кто-то специально для этого дрессировал. Взгляните, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Испортить фотографию на фоне исторической достопримечательности или прекрасного пейзажа может не только человек, но и любое животное! И некоторые преуспели в этом настолько, что создаётся впечатление, будто их кто-то специально для этого дрессировал. Взгляните, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
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