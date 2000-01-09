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Раздел: Курьезы  
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Веселые фотобомбы от забавных животных

Веселые фотобомбы от забавных животныхСпособность портить фотографии у них в крови.

Испортить фотографию на фоне исторической достопримечательности или прекрасного пейзажа может не только человек, но и любое животное! И некоторые преуспели в этом настолько, что создаётся впечатление, будто их кто-то специально для этого дрессировал. Взгляните, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
Веселые фотобомбы от забавных животных
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 Теги: фотобомбы, животные

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Вчера, 23:47 » Автор: Анна Мартынова
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