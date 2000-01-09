Раздел: Курьезы
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Они очень любят показывать свою фигуру.
Быть модной и нравиться окружающим (пусть даже и на подсознательном уровне) мечтают все девушки. И если одни часто сомневаются в правильности выбора образа, то другие настолько уверены в своей «неотразимости», что потом становятся героинями интернета. Сегодня мы собрали 15 нарядов наших соотечественниц, которые уверены, что они уж точно знают толк в моде, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
Быть модной и нравиться окружающим (пусть даже и на подсознательном уровне) мечтают все девушки. И если одни часто сомневаются в правильности выбора образа, то другие настолько уверены в своей «неотразимости», что потом становятся героинями интернета. Сегодня мы собрали 15 нарядов наших соотечественниц, которые уверены, что они уж точно знают толк в моде, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
4719
0
Оставьте свой комментарий