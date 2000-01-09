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Раздел: Курьезы  
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Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости

Умора: эти модницы уверены в своей неотразимостиОни очень любят показывать свою фигуру.

Быть модной и нравиться окружающим (пусть даже и на подсознательном уровне) мечтают все девушки. И если одни часто сомневаются в правильности выбора образа, то другие настолько уверены в своей «неотразимости», что потом становятся героинями интернета. Сегодня мы собрали 15 нарядов наших соотечественниц, которые уверены, что они уж точно знают толк в моде, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
Умора: эти модницы уверены в своей неотразимости
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 Теги: мода, приколы

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Сегодня, 20:39 » Автор: Анна Мартынова
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