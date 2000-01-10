Раздел: Курьезы
Эти фотки насмешат всех людей с богатой фантазией
Подборка свежих фотоприколов.
Не верите, что окружающие нас вещи тоже имеют свои чувства? А зря! Стоит только оглянуться вокруг, и можно увидеть, как привычные предметы «смеются» или «удивляются», да и вообще являются совсем не тем, чем кажутся, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас лучшие примеры фотографий, которые помогут обнаружить в нашем обыденном мире нечто совершенно удивительное за счет неожиданных ассоциаций.
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
Не верите, что окружающие нас вещи тоже имеют свои чувства? А зря! Стоит только оглянуться вокруг, и можно увидеть, как привычные предметы «смеются» или «удивляются», да и вообще являются совсем не тем, чем кажутся, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас лучшие примеры фотографий, которые помогут обнаружить в нашем обыденном мире нечто совершенно удивительное за счет неожиданных ассоциаций.
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
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