Раздел: Курьезы
Луценко повеселил зажигательными танцами с собакой
Видео набирает популярность.
В сеть попало видео, на котором человек похожий на генерального прокурора Украины Юрия Луценко танцует с собакой, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Видео опубликовано на Youtube неким пользователь с ником Антон Пупакин, на канале которого это единственное видео.
На видео предположительно генпрокурор танцует с бернской овчаркой, которая скорее всего является собакой Луценко по кличке Черчилль.
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Отметим, что ранее Луценко показывал свою собаку, когда она была еще щенком.
В сеть попало видео, на котором человек похожий на генерального прокурора Украины Юрия Луценко танцует с собакой, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Видео опубликовано на Youtube неким пользователь с ником Антон Пупакин, на канале которого это единственное видео.
На видео предположительно генпрокурор танцует с бернской овчаркой, которая скорее всего является собакой Луценко по кличке Черчилль.
Читайте также: Кот повеселил интернет-пользователей своими танцами
Отметим, что ранее Луценко показывал свою собаку, когда она была еще щенком.
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