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Раздел: Курьезы  
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Луценко повеселил зажигательными танцами с собакой

Луценко повеселил зажигательными танцами с собакойВидео набирает популярность.

В сеть попало видео, на котором человек похожий на генерального прокурора Украины Юрия Луценко танцует с собакой, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Видео опубликовано на Youtube неким пользователь с ником Антон Пупакин, на канале которого это единственное видео.

На видео предположительно генпрокурор танцует с бернской овчаркой, которая скорее всего является собакой Луценко по кличке Черчилль.

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Отметим, что ранее Луценко показывал свою собаку, когда она была еще щенком.

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 Теги: Луценко, собака

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Сегодня, 09:29 » Автор: Анна Мартынова
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