Раздел: Курьезы
Забавные лайфхаки от очень креативных людей
Креатив так и прет.
Смекалка, желание упростить себе жизнь или самая обыкновенная лень иногда порождают очень оригинальные решения бытовых проблем, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Как сохранить жизнь домашним растениям, пока вы в отъезде
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«Предыдущий владелец моего автомобиля просто заклеил лампочку „Проверьте двигатель“»
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В новом 2018 году — никаких неправильных дат!
Смекалка, желание упростить себе жизнь или самая обыкновенная лень иногда порождают очень оригинальные решения бытовых проблем, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Как сохранить жизнь домашним растениям, пока вы в отъезде
Надежный способ не проспать
Совет молодым родителям: с помощью YouTube Новый год может «наступить» для вашего ребенка в любое удобное для вас время
Эффективное использование места в морозилке
Вторая жизнь детской кроватки
Безопасно хранить бритву можно с помощью контейнера из-под лекарств
Песочница в палатке защитит ребенка от солнечных лучей
«Попросила мужа убрать елку в прошлом году. Перед этим Рождеством я обнаружила ее в таком виде в подвале. Муж так горд собой! Не могу решить, это лень или гениальность»
Если батареек нужного размера нет под рукой
Гениальный способ сэкономить место в холодильнике с помощью палочек для еды
Крышка от стаканчика с напитком послужит отличной емкостью для соуса
Женская заколка для упорядочивания проводов
«У меня не было молотка для отбивания мяса, и пришлось импровизировать»
Секрет мытой моркови раскрыт
«Предыдущий владелец моего автомобиля просто заклеил лампочку „Проверьте двигатель“»
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
В новом 2018 году — никаких неправильных дат!
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