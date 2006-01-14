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Раздел: Курьезы  
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Забавные лайфхаки от очень креативных людей

Забавные лайфхаки от очень креативных людейКреатив так и прет.

Смекалка, желание упростить себе жизнь или самая обыкновенная лень иногда порождают очень оригинальные решения бытовых проблем, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


Если батареек нужного размера нет под рукой

Забавные лайфхаки от очень креативных людей


Гениальный способ сэкономить место в холодильнике с помощью палочек для еды

Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей


«У меня не было молотка для отбивания мяса, и пришлось импровизировать»

Забавные лайфхаки от очень креативных людей


Секрет мытой моркови раскрыт

Забавные лайфхаки от очень креативных людей


«Предыдущий владелец моего автомобиля просто заклеил лампочку „Проверьте двигатель“»

Забавные лайфхаки от очень креативных людей


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Забавные лайфхаки от очень креативных людей

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 Теги: лайфхаки, приколы

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Сегодня, 20:56 » Автор: Анна Мартынова
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