Раздел: Курьезы
Свежие планы беглого Януковича вызвали массу насмешек
Пребывание Януковича в России - "временная мера".
Пользователей социальной сети рассмешили планы Виктора Януковича вернуться в Украину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, адвокат Виктора Януковича заявил, что его подзащитный намерен вернуться в Украину. Виталий Сердюк назвал пребывание Януковича в России - "временной мерой".
Сердюк заявил, что Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование".
По словам юриста, допросы Януковича не проводятся, потому что этого якобы не желает украинская сторона:
"Ни один следователь ни по одному делу не желает провести его допрос".
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Пользователи интернета эмоционально отреагировали на данную новость.
Пользователей социальной сети рассмешили планы Виктора Януковича вернуться в Украину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, адвокат Виктора Януковича заявил, что его подзащитный намерен вернуться в Украину. Виталий Сердюк назвал пребывание Януковича в России - "временной мерой".
Сердюк заявил, что Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование".
По словам юриста, допросы Януковича не проводятся, потому что этого якобы не желает украинская сторона:
"Ни один следователь ни по одному делу не желает провести его допрос".
Читайте также: «Вертолетчики Новороссии» вызвали массу насмешек
Пользователи интернета эмоционально отреагировали на данную новость.
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