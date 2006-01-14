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Раздел: Курьезы  
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Свежие планы беглого Януковича вызвали массу насмешек

Свежие планы беглого Януковича вызвали массу насмешекПребывание Януковича в России - "временная мера".

Пользователей социальной сети рассмешили планы Виктора Януковича вернуться в Украину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, адвокат Виктора Януковича заявил, что его подзащитный намерен вернуться в Украину. Виталий Сердюк назвал пребывание Януковича в России - "временной мерой".

Сердюк заявил, что Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование".

По словам юриста, допросы Януковича не проводятся, потому что этого якобы не желает украинская сторона:

"Ни один следователь ни по одному делу не желает провести его допрос".

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Пользователи интернета эмоционально отреагировали на данную новость.

Свежие планы беглого Януковича вызвали массу насмешек
Свежие планы беглого Януковича вызвали массу насмешек
Свежие планы беглого Януковича вызвали массу насмешек
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 Теги: Янукович, планы

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Сегодня, 09:39 » Автор: Анна Мартынова
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