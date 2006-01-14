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Раздел: Курьезы  
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Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди

Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди Рост - это не только преимущества.

В этом мире все придумано для людей среднего роста. Высоким людям постоянно приходится нагибаться, приседать и подстраиваться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
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 Теги: высокие, приколы

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Сегодня, 21:23 » Автор: Анна Мартынова
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