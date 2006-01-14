Раздел: Курьезы
Нелепые ситуации, в которые попадают почти все высокие люди
Рост - это не только преимущества.
В этом мире все придумано для людей среднего роста. Высоким людям постоянно приходится нагибаться, приседать и подстраиваться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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В этом мире все придумано для людей среднего роста. Высоким людям постоянно приходится нагибаться, приседать и подстраиваться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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