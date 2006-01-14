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Раздел: Курьезы  
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В подвале одного из домов Санкт-Петербурга поселился крокодил

В подвале одного из домов Санкт-Петербурга поселился крокодилВ подвальных водах одного из домов на юге Санкт-Петербурга заметили взрослого крокодила.

Рептилию успели сфотографировать. Об этом сообщает «Фонтанка», публикуя снимки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии

По информации издания, животное обнаружили в жилом доме. При виде очевидца крокодил «клацнул челюстями». Точный адрес расположения подвала пока не называется. Другие подробности тоже не приводятся.

Официальные ведомства не подтверждают эту информацию.

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Крокодилов, как правило нильских, иногда разводят и содержат как домашних животных, в том числе в России. Чаще всего такие питомцы не вырастают длиннее 2,5 метров, и у них меньше зубов, чем у диких.
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 Теги: Санкт-Петербург, крокодил

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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