В подвале одного из домов Санкт-Петербурга поселился крокодил

В подвальных водах одного из домов на юге Санкт-Петербурга заметили взрослого крокодила.



Рептилию успели сфотографировать. Об этом сообщает «Фонтанка», публикуя снимки, пишет



По информации издания, животное обнаружили в жилом доме. При виде очевидца крокодил «клацнул челюстями». Точный адрес расположения подвала пока не называется. Другие подробности тоже не приводятся.



Официальные ведомства не подтверждают эту информацию.



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Крокодилов, как правило нильских, иногда разводят и содержат как домашних животных, в том числе в России. Чаще всего такие питомцы не вырастают длиннее 2,5 метров, и у них меньше зубов, чем у диких. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Рептилию успели сфотографировать. Об этом сообщает «Фонтанка», публикуя снимки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии По информации издания, животное обнаружили в жилом доме. При виде очевидца крокодил «клацнул челюстями». Точный адрес расположения подвала пока не называется. Другие подробности тоже не приводятся.Официальные ведомства не подтверждают эту информацию.Крокодилов, как правило нильских, иногда разводят и содержат как домашних животных, в том числе в России. Чаще всего такие питомцы не вырастают длиннее 2,5 метров, и у них меньше зубов, чем у диких.



