Раздел: Курьезы
В подвале одного из домов Санкт-Петербурга поселился крокодил
В подвальных водах одного из домов на юге Санкт-Петербурга заметили взрослого крокодила.
Рептилию успели сфотографировать. Об этом сообщает «Фонтанка», публикуя снимки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
По информации издания, животное обнаружили в жилом доме. При виде очевидца крокодил «клацнул челюстями». Точный адрес расположения подвала пока не называется. Другие подробности тоже не приводятся.
Официальные ведомства не подтверждают эту информацию.
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Крокодилов, как правило нильских, иногда разводят и содержат как домашних животных, в том числе в России. Чаще всего такие питомцы не вырастают длиннее 2,5 метров, и у них меньше зубов, чем у диких.
Рептилию успели сфотографировать. Об этом сообщает «Фонтанка», публикуя снимки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
По информации издания, животное обнаружили в жилом доме. При виде очевидца крокодил «клацнул челюстями». Точный адрес расположения подвала пока не называется. Другие подробности тоже не приводятся.
Официальные ведомства не подтверждают эту информацию.
Читайте также: В метро Санкт-Петербурга расклеили депрессивные новогодние плакаты
Крокодилов, как правило нильских, иногда разводят и содержат как домашних животных, в том числе в России. Чаще всего такие питомцы не вырастают длиннее 2,5 метров, и у них меньше зубов, чем у диких.
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