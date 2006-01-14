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В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби

В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в прорубиКупание вызвало много вопросов.

Президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российских пользователей разозлила эта новость. Они заметили, что из воды шел пар. Кроме того, люди начали требовать видеоподтверждение купания.

В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби


"Новое дно искал", "Жаль, что там акул не было", "Чего только не сделаешь ради пиара", - пишут они.

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Недоверие Путин вызвал из-за возраста. "Скорей всего, в павильоне Мосфильма снимали. Главное - декорации, массовка. Не верю, что человек в 65 лет впервые в прорубь полезет", - написал один из пользователей.

В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби


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 Теги: Путин, Крещение

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Сегодня, 09:33 » Автор: Анна Мартынова
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