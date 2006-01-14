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В Сети высмеяли Путина, решившего «поискать дно» в проруби
Купание вызвало много вопросов.
Президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российских пользователей разозлила эта новость. Они заметили, что из воды шел пар. Кроме того, люди начали требовать видеоподтверждение купания.
"Новое дно искал", "Жаль, что там акул не было", "Чего только не сделаешь ради пиара", - пишут они.
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Недоверие Путин вызвал из-за возраста. "Скорей всего, в павильоне Мосфильма снимали. Главное - декорации, массовка. Не верю, что человек в 65 лет впервые в прорубь полезет", - написал один из пользователей.
Президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российских пользователей разозлила эта новость. Они заметили, что из воды шел пар. Кроме того, люди начали требовать видеоподтверждение купания.
"Новое дно искал", "Жаль, что там акул не было", "Чего только не сделаешь ради пиара", - пишут они.
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
Недоверие Путин вызвал из-за возраста. "Скорей всего, в павильоне Мосфильма снимали. Главное - декорации, массовка. Не верю, что человек в 65 лет впервые в прорубь полезет", - написал один из пользователей.
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