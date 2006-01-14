Раздел: Курьезы
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Нас окружают очень веселые люди.
Мы обожаем интернет, а вы? Особенно тот момент, когда наталкиваешься на фото, а комментарий под ним делает твой день. Мы собрали для вас творчество людей с нешаблонной фантазией, которые поразительно точно подмечают, что на самом деле происходит на фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
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Мы обожаем интернет, а вы? Особенно тот момент, когда наталкиваешься на фото, а комментарий под ним делает твой день. Мы собрали для вас творчество людей с нешаблонной фантазией, которые поразительно точно подмечают, что на самом деле происходит на фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
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