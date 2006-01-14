» » Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Раздел: Курьезы  
+1

Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей

Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетейНас окружают очень веселые люди.

Мы обожаем интернет, а вы? Особенно тот момент, когда наталкиваешься на фото, а комментарий под ним делает твой день. Мы собрали для вас творчество людей с нешаблонной фантазией, которые поразительно точно подмечают, что на самом деле происходит на фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях

Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Не в бровь, а в глаз: свежая подборка комментариев из соцсетей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: соцсети, комментарии

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:49 » Автор: Анна Мартынова
     1040
     0

Похожие новости по теме

Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях

Научитесь читать мысли вашего кота.

Где лег, там и кровать: свежая подборка смешных фоток котов Где лег, там и кровать: свежая подборка смешных фоток котов

Коты не знают, что такое бессонница.

Свежая подборка остроумных комментариев из соцсетей Свежая подборка остроумных комментариев из соцсетей

Очередная порция «перлов» от неугомонных интернет-пользователей.

«Чувствую, как ты меня злишь»: свежая подборка смешных комментариев из соцсетей «Чувствую, как ты меня злишь»: свежая подборка смешных комментариев из соцсетей

Новая порция творчества народных юмористов.

Субботняя подборка смешных и остроумных комментариев из соцсетей Субботняя подборка смешных и остроумных комментариев из соцсетей

Подборка прикольных комментариев и смс-диалогов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх