Раздел: Курьезы
Украинцев рассмешили "патриотичные" магнитики террористов в Донецке
Маразм крепчает.
В сети опубликовали фото с сувенирными магнитиками, которые тиражируют в оккупированном Донецке террористы ДНР.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фото на своей странице в Facebook разместил политолог Алексей Голобуцкий.
"В Донецке наладили производство "патриотичных магнитиков" вроде "Я горжусь, что я не укроп". А уж мы-то как гордимся, что ты - не укроп!" – говорится в сообщении.
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"Молодые перспективные республики в поисках", "В законе о коллаборационизме надо будет предусмотреть отдельной статьей, что те люди, у которых будут выявлены такие магнитики теряют гражданство Украины", - пишут люди в комментариях под данным фото.
В сети опубликовали фото с сувенирными магнитиками, которые тиражируют в оккупированном Донецке террористы ДНР.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фото на своей странице в Facebook разместил политолог Алексей Голобуцкий.
"В Донецке наладили производство "патриотичных магнитиков" вроде "Я горжусь, что я не укроп". А уж мы-то как гордимся, что ты - не укроп!" – говорится в сообщении.
Читайте также: А прорубь-то ненастоящая: соцсети смеются над постановочным фото Путина
"Молодые перспективные республики в поисках", "В законе о коллаборационизме надо будет предусмотреть отдельной статьей, что те люди, у которых будут выявлены такие магнитики теряют гражданство Украины", - пишут люди в комментариях под данным фото.
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