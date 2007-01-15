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Раздел: Курьезы  
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Украинцев рассмешили "патриотичные" магнитики террористов в Донецке

Украинцев рассмешили "патриотичные" магнитики террористов в ДонецкеМаразм крепчает.

В сети опубликовали фото с сувенирными магнитиками, которые тиражируют в оккупированном Донецке террористы ДНР.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Фото на своей странице в Facebook разместил политолог Алексей Голобуцкий.

"В Донецке наладили производство "патриотичных магнитиков" вроде "Я горжусь, что я не укроп". А уж мы-то как гордимся, что ты - не укроп!" – говорится в сообщении.

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"Молодые перспективные республики в поисках", "В законе о коллаборационизме надо будет предусмотреть отдельной статьей, что те люди, у которых будут выявлены такие магнитики теряют гражданство Украины", - пишут люди в комментариях под данным фото.

Украинцев рассмешили "патриотичные" магнитики террористов в Донецке
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 Теги: Донецк, террористы

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Сегодня, 09:27 » Автор: Наталия Невская
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