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Раздел: Курьезы  
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Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов

Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксовСмеяться не вредно.

Смешные комиксы для отличного настроения!

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Иногда курьезные ситуации становятся смешнее, если их перенести на бумагу. И эта подборка комиксов тому прямое подтверждение.

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Как мы писали ранее, "Квартал 95" рассмешил украинцев новой видеопародией. Команда студии "Квартал 95" выпустили очередной пародийный номер на Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.

Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
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 Теги: курьезы, комиксы

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Сегодня, 21:03 » Автор: Наталия Невская
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