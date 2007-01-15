Раздел: Курьезы
Надеюсь нас спасут: свежая подборка искрометных комиксов
Смеяться не вредно.
Смешные комиксы для отличного настроения!
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Иногда курьезные ситуации становятся смешнее, если их перенести на бумагу. И эта подборка комиксов тому прямое подтверждение.
Читайте также: Пингвин, запрыгнувший в лодку к ученым, рассмешил Сеть
Как мы писали ранее, "Квартал 95" рассмешил украинцев новой видеопародией. Команда студии "Квартал 95" выпустили очередной пародийный номер на Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.
Смешные комиксы для отличного настроения!
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Иногда курьезные ситуации становятся смешнее, если их перенести на бумагу. И эта подборка комиксов тому прямое подтверждение.
Читайте также: Пингвин, запрыгнувший в лодку к ученым, рассмешил Сеть
Как мы писали ранее, "Квартал 95" рассмешил украинцев новой видеопародией. Команда студии "Квартал 95" выпустили очередной пародийный номер на Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.
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