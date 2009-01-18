Раздел: Курьезы
Смех сквозь слезы: коты, которых обманом затащили к ветеринару
Они не ожидали такого предательства.
Возможно ли подготовить кошку к походу к ветеринару? До известной степени. Для начала время от времени делайте подобные осмотры дома — и наверняка ваш котик немного привыкнет. Приучайте животное к переноске — держите ее в комнате, чтобы кот мог залезть в нее поспать. Иногда возите куда-нибудь кошку. А во время визита к врачу хорошо бы иметь с собой плед или одеяльце, которое пахнет домом, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
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Возможно ли подготовить кошку к походу к ветеринару? До известной степени. Для начала время от времени делайте подобные осмотры дома — и наверняка ваш котик немного привыкнет. Приучайте животное к переноске — держите ее в комнате, чтобы кот мог залезть в нее поспать. Иногда возите куда-нибудь кошку. А во время визита к врачу хорошо бы иметь с собой плед или одеяльце, которое пахнет домом, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
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