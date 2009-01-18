Раздел: Курьезы
Умора: влиятельным политикам нашли двойников
Сходство определенно есть.
В сети с помощью приложения Google Arts & Culture нашли музейных двойников известных мировых политиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Приложение также указывает степень схожести с каждым полотном в процентах. Пока эта опция доступна лишь на территории США, но, изменив геолокацию на своем смартфоне, ей можно воспользоваться и в других странах.
Наибольшее сходство с главой РФ Владимиром Путиным нейросеть нашла в портрете английского баронета Уильяма Фитцгерберта из Тиссингтона, графство Дербишир. Картина принадлежит кисти основателя английской национальной школы живописи Уильяма Хогарта и находится в коллекции Галереи искусств Южной Австралии.
Американского президента Дональда Трампа приложение признало в матросе с картины Константина Мельникова. Выдающийся российский архитектор больше известен своими конструктивистскими зданиями, но в Институте русского реалистического искусства можно увидеть эту работу.
Двойником президента Украины Петра Порошенко оказался американский предприниматель Роберт Моррис — один из отцов-основателей США, чья подпись стоит под Декларацией независимости. Его также называют "финансистом Американской революции". Портрет Морриса представлен в Художественном музее Нового Орлеана.
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Также представлены двойники других мировых лидеров.
В сети с помощью приложения Google Arts & Culture нашли музейных двойников известных мировых политиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Приложение также указывает степень схожести с каждым полотном в процентах. Пока эта опция доступна лишь на территории США, но, изменив геолокацию на своем смартфоне, ей можно воспользоваться и в других странах.
Наибольшее сходство с главой РФ Владимиром Путиным нейросеть нашла в портрете английского баронета Уильяма Фитцгерберта из Тиссингтона, графство Дербишир. Картина принадлежит кисти основателя английской национальной школы живописи Уильяма Хогарта и находится в коллекции Галереи искусств Южной Австралии.
Американского президента Дональда Трампа приложение признало в матросе с картины Константина Мельникова. Выдающийся российский архитектор больше известен своими конструктивистскими зданиями, но в Институте русского реалистического искусства можно увидеть эту работу.
Двойником президента Украины Петра Порошенко оказался американский предприниматель Роберт Моррис — один из отцов-основателей США, чья подпись стоит под Декларацией независимости. Его также называют "финансистом Американской революции". Портрет Морриса представлен в Художественном музее Нового Орлеана.
Читайте также: Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии
Также представлены двойники других мировых лидеров.
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