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Умора: влиятельным политикам нашли двойников

Умора: влиятельным политикам нашли двойниковСходство определенно есть.

В сети с помощью приложения Google Arts & Culture нашли музейных двойников известных мировых политиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Приложение также указывает степень схожести с каждым полотном в процентах. Пока эта опция доступна лишь на территории США, но, изменив геолокацию на своем смартфоне, ей можно воспользоваться и в других странах.

Наибольшее сходство с главой РФ Владимиром Путиным нейросеть нашла в портрете английского баронета Уильяма Фитцгерберта из Тиссингтона, графство Дербишир. Картина принадлежит кисти основателя английской национальной школы живописи Уильяма Хогарта и находится в коллекции Галереи искусств Южной Австралии.

Умора: влиятельным политикам нашли двойников


Американского президента Дональда Трампа приложение признало в матросе с картины Константина Мельникова. Выдающийся российский архитектор больше известен своими конструктивистскими зданиями, но в Институте русского реалистического искусства можно увидеть эту работу.

Умора: влиятельным политикам нашли двойников


Двойником президента Украины Петра Порошенко оказался американский предприниматель Роберт Моррис — один из отцов-основателей США, чья подпись стоит под Декларацией независимости. Его также называют "финансистом Американской революции". Портрет Морриса представлен в Художественном музее Нового Орлеана.

Умора: влиятельным политикам нашли двойников


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Также представлены двойники других мировых лидеров.

Умора: влиятельным политикам нашли двойников
Умора: влиятельным политикам нашли двойников
Умора: влиятельным политикам нашли двойников
Умора: влиятельным политикам нашли двойников
Умора: влиятельным политикам нашли двойников
Умора: влиятельным политикам нашли двойников
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 Теги: политики, двойники

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Сегодня, 10:04 » Автор: Анна Мартынова
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