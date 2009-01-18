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Раздел: Курьезы  
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Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два разаПридется присмотреться.

Фотография — это искусство запечатлевать игру света, тени и формы в нужный момент. Иногда камера в руках умелого (и не очень) фотографа становится волшебным ключом, приоткрывающим завесу в параллельные миры. Иногда даже в ад. Воображение дорабатывает детали, и получается то, чего не может быть, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

На этих 11 снимках совершенно обычные вещи кажутся совсем другими, и порой от такого ракурса и светотени становится сильно не по себе.

Макияж и моргание в нужный момент способны разбудить зомби даже в миловидной девушке в розовом платье.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


Мужчина отрастил такие руки, что пора вносить его в Книгу рекордов Гиннесса.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


Снежному котику тоже хочется ласки, пусть и от бронзовых людей.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


Где чья голова — пусть сами разбираются. Отличный способ избавиться от надоедливых ухажеров.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


Как это возможно? И не пора ли вызвать священника в этот фитнес-центр?..

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


То ли озеро, то ли очень длинный забор.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


Просто гигантский воробей ждет свою маршрутку, ничего необычного.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


Это не коллаж, а одна-единственная фотография.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


Плюшевый гигантский песик очень рад вас видеть.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


Волшебный кот, который превращается в куриную ножку.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза


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Блик от света внизу фотографии напоминает Картмана из «Южного парка». Теперь попытайтесь его развидеть.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза
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 Теги: приколы, юмор

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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