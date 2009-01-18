Раздел: Курьезы
Забавные снимки, на которые нужно взглянуть два раза
Придется присмотреться.
Фотография — это искусство запечатлевать игру света, тени и формы в нужный момент. Иногда камера в руках умелого (и не очень) фотографа становится волшебным ключом, приоткрывающим завесу в параллельные миры. Иногда даже в ад. Воображение дорабатывает детали, и получается то, чего не может быть, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
На этих 11 снимках совершенно обычные вещи кажутся совсем другими, и порой от такого ракурса и светотени становится сильно не по себе.
Макияж и моргание в нужный момент способны разбудить зомби даже в миловидной девушке в розовом платье.
Мужчина отрастил такие руки, что пора вносить его в Книгу рекордов Гиннесса.
Снежному котику тоже хочется ласки, пусть и от бронзовых людей.
Где чья голова — пусть сами разбираются. Отличный способ избавиться от надоедливых ухажеров.
Как это возможно? И не пора ли вызвать священника в этот фитнес-центр?..
То ли озеро, то ли очень длинный забор.
Просто гигантский воробей ждет свою маршрутку, ничего необычного.
Это не коллаж, а одна-единственная фотография.
Плюшевый гигантский песик очень рад вас видеть.
Волшебный кот, который превращается в куриную ножку.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
Блик от света внизу фотографии напоминает Картмана из «Южного парка». Теперь попытайтесь его развидеть.
Фотография — это искусство запечатлевать игру света, тени и формы в нужный момент. Иногда камера в руках умелого (и не очень) фотографа становится волшебным ключом, приоткрывающим завесу в параллельные миры. Иногда даже в ад. Воображение дорабатывает детали, и получается то, чего не может быть, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
На этих 11 снимках совершенно обычные вещи кажутся совсем другими, и порой от такого ракурса и светотени становится сильно не по себе.
Макияж и моргание в нужный момент способны разбудить зомби даже в миловидной девушке в розовом платье.
Мужчина отрастил такие руки, что пора вносить его в Книгу рекордов Гиннесса.
Снежному котику тоже хочется ласки, пусть и от бронзовых людей.
Где чья голова — пусть сами разбираются. Отличный способ избавиться от надоедливых ухажеров.
Как это возможно? И не пора ли вызвать священника в этот фитнес-центр?..
То ли озеро, то ли очень длинный забор.
Просто гигантский воробей ждет свою маршрутку, ничего необычного.
Это не коллаж, а одна-единственная фотография.
Плюшевый гигантский песик очень рад вас видеть.
Волшебный кот, который превращается в куриную ножку.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
Блик от света внизу фотографии напоминает Картмана из «Южного парка». Теперь попытайтесь его развидеть.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
189
0
Оставьте свой комментарий