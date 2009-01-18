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Раздел: Курьезы  
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Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара

Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожараИм путь на кухню закрыт навеки.

Учиться готовить никогда не поздно. Пробовать что-то новое тоже. Но вот пробовать что-то новое приготовленное тем, кто начал учиться готовить... Тут уж каждому стоит задуматься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
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 Теги: приколы, кулинария

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Сегодня, 21:55 » Автор: Анна Мартынова
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