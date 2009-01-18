Раздел: Курьезы
Кулинарные «изыски» людей, неспособных приготовить ужин без пожара
Им путь на кухню закрыт навеки.
Учиться готовить никогда не поздно. Пробовать что-то новое тоже. Но вот пробовать что-то новое приготовленное тем, кто начал учиться готовить... Тут уж каждому стоит задуматься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Учиться готовить никогда не поздно. Пробовать что-то новое тоже. Но вот пробовать что-то новое приготовленное тем, кто начал учиться готовить... Тут уж каждому стоит задуматься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Жизнь глазами котов в смешных иллюстрациях
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